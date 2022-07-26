اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 12:06 م
أكرم القصاص
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أسعار الغاز تقفز في أوروبا بأكثر من 12%

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 10:07 ص
أسعار الغاز تقفز في أوروبا بأكثر من 12% الغاز - أرشيفية
أ ش أ

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ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بأكثر من 12% إلى مستوى 1890 دولار لكل ألف متر مكعب من الوقود الأزرق، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخبارى

وجاء الارتفاع بعد أن أعلنت "غازبروم" الروسية أمس أنها ستوقف تشغيل توربين "سيمنز" آخر في "السيل الشمالي-1" (أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق)، مشيرة إلى انخفاض حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" سيكون بمقدار 33 مليون متر مكعب يوميا، أي ما يصل إلى 20% من السعة الاسمية للمحطة.

وجاء في بيان الشركة على تطبيق "تلغرام": "نظرا لانتهاء مدة العمل ما بين عمليات الصيانة حتى الصيانة الكاملة وفقا لتوجيهات هيئة الرقابة الفنية الروسية "روستيخ نادزور"، ومع مراعاة الحالة الفنية للمحرك فإن غازبروم توقف تشغيل توربين غاز سيمنز آخر في محطة ضغط بورتوفايا".

 

روسيا

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