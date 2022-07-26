مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين فى بيت لحم

وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة فلسطينيين من محافظة بيت لحم.



وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وآخرين من بلدة بيت فجار.

وذكرت وكالة وافا أن مستوطنين اقتحموا ساحة المسجد الأقصى، وسط حراسة من قوات الأمن الإسرائيلية.

من جهة أخرى، فجرت قوات الاحتلال، منزل الأسير يحيى مرعي في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في محيط المنزل مع قوات الاحتلال استخدمت فيها الغاز المسيل للدموع.



كما هدمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، منزل سميح عاصي والد الأسير يوسف في البلدة.