اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 08:20 ص
أكرم القصاص
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اندلاع حريق بمستودع نفط في "دونيتسك" جراء القصف الأوكراني

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 08:16 ص
اندلاع حريق بمستودع نفط في "دونيتسك" جراء القصف الأوكراني أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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اندلع حريق صباح اليوم الثلاثاء في مستودع للنفط بمنطقة "بوديونوفسكي" بمدينة دونيتسك نتيجة قصف الجيش الأوكراني. 


وذكر مكتب ممثل "دونيتسك" في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لوقف إطلاق النار، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، "أن منطقة بوديونوفسكي في دونيتسك تعرضت للقصف بقذائف عيار 155 ملم المستخدمة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)". 


وأضاف المكتب أن القوات الأوكرانية أطلقت 6 قذائف أخرى من عيار 122 ملم على منطقة "بتروفسكي" في دونيتسك. 


وكانت "دونيتسك" أعلنت أول أمس أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية أطلقت حوالي 500 قذيفة من عيارات مختلفة باتجاه أراضي الجمهورية. 


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