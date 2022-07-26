مقتل 8 مدنيين في هجومين جنوب "إيتوري" بالكونغو الديمقراطية

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لقي ثمانية مدنيين على الأقل حتفهم بينهم طفلان في هجومين بمنطقة "إيرومو" جنوب إقليم "إيتوري" بالكونغو الديمقراطية .



وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء أن ستة مدنيين قتلوا في "كايرا" واثنين آخرين في "كيابوهي" وهما قريتان تقعان بالقرب من الحدود الأوغندية.. مضيفا أن القوات الديمقراطية المتحالفة شنت الهجومين مما تسبب في نزوح ألف مدني.



يذكر أن القوات الديمقراطية المتحالفة هي جماعة متمردة تنشط في أوغندا والكونغو الديمقراطية، وتعتبرها الحكومة الأوغندية منظمة إرهابية.