اليوم السابع
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استطلاع للتلفزيون التونسى يؤكد تصويت أكثر من 92% لصالح الدستور الجديد بالبلاد

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 10:48 ص
استطلاع للتلفزيون التونسى يؤكد تصويت أكثر من 92% لصالح الدستور الجديد بالبلاد الاستفتاء فى تونس - أرشيفية
وكالات

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أكدت استطلاعات رأي في تونس، أن أكثر من 92 بالمئة صوتوا بـ “نعم” لصالح الدستور الجديد في تونس، وذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي فى تونس

وأكد التليفزيون التونسي الرسمي، أن استطلاعات الرأي أظهرت "موافقة ساحقة" من الناخبين في الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس، بنسبة وصلت إلى 92 بالمئة.

كما أكدت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس أن إقبال الناخبين في الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس تجاوز 27 بالمئة.

 


تونس

استفتاء تونس

الدستور التونسى الجديد

قيس سعيد

الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس



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