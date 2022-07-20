أخبار 24 ساعة.. التعليم تكشف عقوبة الطالب صاحب واقعة الغش بامتحان الثانوية العامة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
محافظ الجيزة يصدر قراراً بحركة رؤساء الوحدات المحلية..48 قيادة بالمراكز والمدن
تنسيق الجامعات 2022.. استثناء الـ1500 أوائل الثانوية من قواعد التوزيع الجغرافى
التعليم تكشف عقوبة الطالب صاحب واقعة الغش بامتحان الثانوية العامة
مصادر تكشف موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022
الصحة: نسبة إصابة الرئتين بالمتحور الجديد لكورونا 3%
الصحة تكشف 4 أماكن جديدة يمكن الحصول من خلالها على لقاح كورونا.. تفاصيل
الصحة: متحور كورونا الجديد يزيد فى قدرته على الانتشار بالشعب الهوائية 70%
الصحة: انخفاض أعداد الوفيات مقارنة بأعداد المصابين بفيروس كورونا
الصحة تعلن وفاة 23 مواطنا وإصابة 30 آخرين فى حادث تصادم أتوبيس ومقطورة بالمنيا
طلاب الثانوية العامة: أسئلة الجبر متدرجة من السهل للصعب والوقت غير كاف
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