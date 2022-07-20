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أخبار 24 ساعة.. التعليم تكشف عقوبة الطالب صاحب واقعة الغش بامتحان الثانوية العامة

الأربعاء، 20 يوليه 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. التعليم تكشف عقوبة الطالب صاحب واقعة الغش بامتحان الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم
إعداد محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

محافظ الجيزة يصدر قراراً بحركة رؤساء الوحدات المحلية..48 قيادة بالمراكز والمدن

تنسيق الجامعات 2022.. استثناء الـ1500 أوائل الثانوية من قواعد التوزيع الجغرافى

التعليم تكشف عقوبة الطالب صاحب واقعة الغش بامتحان الثانوية العامة

مصادر تكشف موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

الصحة: نسبة إصابة الرئتين بالمتحور الجديد لكورونا 3%

الصحة تكشف 4 أماكن جديدة يمكن الحصول من خلالها على لقاح كورونا.. تفاصيل
 
الصحة: متحور كورونا الجديد يزيد فى قدرته على الانتشار بالشعب الهوائية 70%
 
الصحة: انخفاض أعداد الوفيات مقارنة بأعداد المصابين بفيروس كورونا
 

 


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