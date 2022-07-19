مصادر تكشف موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

كتب محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، موضحة أن الموعد المقترح لإعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة سيكون نهاية يوليو، من 31 يوليو 2022، حتى 2 أغسطس المقبل، متابعة أنه سيتم تحديد الموعد الرسمى لظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 خلال الـ 48 ساعة القادمة من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى.

وأدى طلاب الثانوية العامة صباح اليوم امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية للشعبة العلمية "رياضيات" وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب من محاولات تصوير أسئلة ونشرها على جروبات وصفحات الغش، مشددة على أنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية على اى مخالفة.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يؤدى اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 طلاب الثانوية العامة شعبة (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية"، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادتى "الفلسفة، والمنطق"، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة العلوم الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (الأحياء)"، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة الرياضيات الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) ".

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.