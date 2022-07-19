محافظ الجيزة يصدر قراراً بحركة رؤساء الوحدات المحلية..48 قيادة بالمراكز والمدن

كتب سيد الخلفاوى

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بحركة تغيرات لرؤساء الوحدات المحلية والتي شملت 48 قيادة بمراكز ومدن المحافظة .

وقد أكد محافظ الجيزة أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الأستفادة القصوى من كل الطاقات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنشيط الأداء داخل الوحدات المحلية وضخ دماء جديدة قادرة على تنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج الإستثمارية بكل مركز ومدينة.

وشملت الحركة التي اصدرها محافظ الجيزة تكليف الاتي اسماءهم للعمل رؤساء وحدات محلية في مركز ومدينة العياط (طارق سعيد سيد رئيساً لوحدة برنشت، خالد محمد عبدالرحمن رئيساً لوحدة القطورى، سامح شعراوى سيد زعفان رئيساً لوحدة البليدة، إمام عطية عبدالرازق رئيساً لوحدة الناصرية، أحمد محمد محمود صقر رئيساً لوحدة المتانيا، مجدى عبدالرحمن عبدالوهاب رئيساً لوحدة ميت القائد، محمد عبدالغنى شاكر رئيساً لوحدة طهما).

وفي مركز ومدينة البدرشين ( أحمد عبدالبصير سيد رئيساً لوحدة سقارة، أبوحاتم رمضان مهدى رئيساً لوحدة دهشور، سيد عبدالفتاح رشوان محمد رئيساً لوحدة ميت رهينة، خالد محمد فرماوى غريب رئيساً لوحدة الشوبك الغربى، حسين محمد حسين أحمد رئيساً لوحدة أبو رجوان، شوقى خضر رياض يونس رئيساً لوحدة المرازيق).

وفي مركز ومدينة أوسيم (هشام مظهر حسن عبدالعزيز رئيساً لوحدة برطس، تامر محمد نبيل عبدالفتاح رئيساً لوحدة الكوم الأحمر، حفنى محمد حفنى رئيساً لوحدة البراجيل، أحمد عبدالمنعم محمد محمد رئيساً لوحدة بشتيل).

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر (عمر عيد حسانين رئيساً لوحدة المنصورية، محمد صبرى عبد القادر رئيساً لوحدة بهرمس، عصام جمعة عبدالهادى رئيساً لوحدة وردان، محمد أحمد محمد الترساوى رئيساً لوحدة كفر حجازى، خالد عبدالنبى أحمد الدبركى رئيساً لوحدة بنى سلامة، رزق فتحى أنور رئيساً لوحدة أبو غالب، محمد حامد محمد الدمرداش رئيساً لوحدة الجلاتمة، أحمد حسنى عبدالفتاح رئيساً لوحدة برقاش، عبدالواحد أمين عبداللطيف رئيساً لوحدة نكلا).

وفي مركز ومدينة أبوالنمرس ( رغداء سيد محمود محمد رئيساً لوحدة شبرامنت، رأفت عبدالرحيم فاضل دياب رئيساً لوحدة المنوات، رضا رجب عبدالنبى رئيساً لوحدة منيل شيحة).

مركز ومدينة الحوامدية ( عصام محمود درديرى رئيساً لوحدة أم خنان).

وفي مركز ومدينة الصف ( ياسر محمد فريح حسن رئيساً لوحدة غمازة الصغرى، سونيا يونس محمود خاطر رئيساً لوحدة الودى، محمد رشاد عبدالعليم عبدالرازق رئيساً لوحدة الشوبك الشرقى، عاشور منصور عبدالمحسن رئيساً لوحدة الإخصاص، محمد أحمد مبارك عدوى رئيساً لوحدة الأقواز).

وفي مركز ومدينة الواحات البحرية ( محمد أحمد مهدى أحمد رئيساً لوحدة منديشة، شكرى محمد سنوسى محمد رئيساً لوحدة القصر، نجيب خير أبوالقاسم رئيساً لوحدة الزبو).

وفي مركز ومدينة أطفيح ( تامر فاروق محمود جمعة رئيساً لوحدة كفر قنديل، صلاح عبدالرحمن حسن حمادة رئيساً لوحدة صول، مصطفى عمران عبدالله رئيساً لوحدة القبابات، سيد عبدالتواب محمد عويس رئيساً لوحدة البرمبل، عبدالرحمن عبدالعال محمود رئيساً لوحدة الكدايه، عيد محمد محمد خليل رئيساً لوحدة منيل سلطان).

وفي مركز ومدينة كرداسة ( عمرو إبراهيم عبدالحميد رئيساً لوحدة أبو رواش، نور الدين محمد محمد رئيساً لوحدة كفرحكيم، محمود عبدالكريم سلامة رئيساً لوحدة المعتمدية، معتز أحمد فاوى رئيساً لوحدة ناهيا).

كما شمل القرار إنهاء تكليف وعودة الأتى أسمائهم إلى جهة عملهم الأصلية وهم ( نبيل عمر محمد الديب، سعيد نصر الدين أمين، هشام محمد عبدالعليم زرعه، كمال إمام عابدين إمام، عيسوى محمد محمد، محمود أحمد جمعة، أشرف السيد سلامة، أحمد سالم محمد رسلان، حسام إيهاب سيد أبوشبيكة).