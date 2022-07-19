الصحة: نسبة إصابة الرئتين بالمتحور الجديد لكورونا 3%

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان أن نسبة إصابة الرئتين بالمتحور الجديد لكورونا من 2 إلى 3%، مشيرا إلى أن نسبة الحالات الشديد المصابة بفيروس كوفيد 19 ضئيلة جدا.

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن 80% من حالات الإصابة بكورونا بسيطة و10% متوسطة و10% حالات شديدة، مشيرا إلى أن هناك ارتفاع فى نسب الإصابات المجتمعية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.