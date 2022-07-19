اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 يوليه 2022 10:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق الجامعات 2022.. استثناء الـ1500 أوائل الثانوية من قواعد التوزيع الجغرافى

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 10:15 م
تنسيق الجامعات 2022.. استثناء الـ1500 أوائل الثانوية من قواعد التوزيع الجغرافى وزارة التعليم العالى وطلاب وجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أقر المجلس الأعلى للجامعات  قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية هذا العام للالتحاق بالجامعات العام الدراسي 2022/2023 حيث أكد انه سيتم العمل  بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.
 
 
ووفقا لقواعد القبول من المقرر أن  یکون توزيع الـ ( 1500 ) طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية بواقع 500 طالب شعبة  علوم +500 ریاضیات + 500 أدبی ) ووفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكترونی ، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى الطلاب
 
 
وكان المجلس الأعلى للجامعات وافق على التشكيل الجديد للجنة العليا للتنسيق للعام الجامعي 2022/2023، والذي جاء على النحو التالي: يتولى  الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئاسة اللجنة، على أن تضم عضوية كل من، رئيس جامعة بني سويف، رئيس جامعة دمياط، رئيس جامعة القاهرة، رئيس جامعة عين شمس، رئيس جامعة مطروح، رئيس جامعة الإسكندرية، رئيس جامعة سوهاج، رئيس جامعة الفيوم، رئيس جامعة حلوان، رئيس جامعة كفر الشيخ، أمين المجلس الأعلى للجامعات، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، د. سمير شاهين الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ومسئول التنسيق الإلكتروني، ومدير عام الشئون الفنية بالمجلس الأعلى للجامعات.
 

 


تنسيق الجامعات 2022

تنسيق الجامعات

موقع التنسيق

موقع التنسيق الالكترونى

التنسيق



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة