الصحة تكشف 4 أماكن جديدة يمكن الحصول من خلالها على لقاح كورونا.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح كورونا أصبح متوفرا حاليا فى كل من محطات القطارات ومراكز الشباب ومحطات المترو والوحدات الصحية، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك قوائم انتظار للتطعيم حاليا.

وأضاف الدكتور حسام عبد العفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لليوم السابع : لم يعد هناك قوائم انتظار للقاح مطلقا وكل من يسجل للحصول علية يتم ارسال الرسالة له بشكل سريع وعاجل مضيفا أن الجرعة الثالثة والرابعة لا تشترط وجود رسالة وانما يمكن الحصول عليها من اى منفذ .

وأكد "عبدالغفار" جاهزية واستعداد كافة المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة للتعامل مع المستجدات الحالية والمستقبلية للجائحة، مشيراً إلى توجيه الوزير كافة مديري المديريات الصحية بالمحافظات بالتأكد من تدريب جميع العاملين على تنفيذ الخطط المختلفة للتعامل مع أي مستجدات خاصة بالجائحة حال الاحتياج، كما أكد على ضرورة المتابعة الدائمة لتوافر مخزون استراتيجي كافِ من المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا.