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الصحة: متحور كورونا الجديد يزيد فى قدرته على الانتشار بالشعب الهوائية 70%

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 01:55 م
الصحة: متحور كورونا الجديد يزيد فى قدرته على الانتشار بالشعب الهوائية 70% الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أن الأبحاث العلمية  أثبتت أن المتحورات الجديدة لكورونا تزيد فى قدرة الفيروس على الانتشار فى الشعب الهوائية بنسبة 70% أكثر من غيره.

 

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، فى تصريح لليوم السابع، إن 80% من حالات الإصابة بكورونا بسيطة و10% متوسطة و10% حالات شديدة، مشيرا إلى أن هناك ارتفاع فى نسب الإصابات المجتمعية.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.


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