أخبار × 24 ساعة.. التضامن: تقديم كافة التسهيلات لحجاج الجمعيات الأهلية والجميع بخير

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الأوقاف توجه بتخصيص أماكن للسيدات والأطفال بساحات صلاة عيد الأضحى المبارك
أمين الفتوى: 30 يونيو ثورة واجه فيها الشعب التطرف وصحح مسار التفكير
الأوقاف تبدأ توزيع 50 طنا من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية الأحد المقبل
مسابقة 30 ألف معلم.. اعرف الأوراق المطلوبة وكيفية رفعها على بوابة الوظائف
الصحة: عيادات بعثة الحج قدمت الكشف والعلاج لـ2816 حاجا مصريا بمكة والمدينة
التضامن: تقديم كافة التسهيلات لحجاج الجمعيات الأهلية والجميع بخير
تكليف "محمد فريد" قائمًا بأعمال أمين نقابة الأطباء واعتذار الوكيلة
وزيرة البيئة تلتقى نظيرتها الأسترالية وتدعو للتعاون فى مبادرات مؤتمر المناخ COP27
التعليم العالى: 21 بروتوكولا بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني حول التحول الرقمي
وزيرة الهجرة: الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع الكيانات المصرية بالخارج
القوى العاملة: تعيين 654 شابا وتحرير 21 محضرا لمنشآت مخالفة ببنى سويف
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