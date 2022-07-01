الصحة: عيادات بعثة الحج قدمت الكشف والعلاج لـ2816 حاجا مصريا بمكة والمدينة

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المترددين على المستشفيات 4 حالات، مؤكداً أن جميعهم تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وغادروا المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية، ولا يوجد أى حالات محتجزة بالمستشفيات .

وأشار «عبدالغفار» إلى تخصيص فرق طبية متنقلة تجوب مقار إقامة الحجاج المصريين بالفنادق، لتقديم الخدمة الطبية اللازمة، دون عناء أو مشقة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، ورئيس البعثة الطبية للحج، سلامة جميع الحجاج المصريين من أى أمراض معدية، مؤكدًا على التعاون والتنسيق التام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

وأضاف «قنديل» أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدورى على الحجاج المصريين، فى مقرات إقامتهم بفنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضى المصرية.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل، أن البعثة الطبية قامت منذ أول أيام التفويج، بتقديم 1268 ندوة لتوعية الحجاج، بينهم 1152 ندوة تم تقديمها فى غرف الإقامة، و116 ندوة فى أماكن التجمعات بالمساجد والمطاعم ووسائل نقل الحجاج، لافتا إلى أن إجمالى عدد المستفيدين من الندوات بلغ 7188 حاجًا.