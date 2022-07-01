التعليم العالى: 21 بروتوكولا بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني حول التحول الرقمي

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن التقرير المُقدم لوزير التعليم العالي، أشار إلى أن برامج التدريب شملت 71667 متدربًا، وتقييم واعتماد 53 مركزًا للتدريب، للعمل كمراكز تدريب واختبارات مُعتمدة لتفعيل شهادة أساسيات التحول الرقمى FDTC، كما تم تنفيذ دورات تدريبية لعدد 558 مُدربًا لرفع كفاءة وريادة مهارات المُدربين، وكذلك اعتماد هؤلاء المُدربين بمراكز التدريب بالجامعات الحكومية والمؤسسات المُشاركة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن التقرير أشار إلى توقيع 21 بروتوكول تعاون مع جامعات أهلية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، لتفعيل شهادة أساسيات التحول الرقمى على مُنتسبى تلك المؤسسات، وذلك فى إطار مبادرة المجلس الأعلى للجامعات، الذى حرص على تفعيل التدريب والاختبارات للبرامج المؤهلة للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمى FDTC تحقيقًا لرؤية الدولة 2030 ومحو الأمية الرقمية.

وأوضح المُتحدث الرسمى أن الهدف من تفعيل شهادة أساسيات التحول الرقمي، هو رفع كفاءة المجتمع الجامعى من طلاب الدراسات العليا والسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، مشيرًا إلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إتاحة البرامج المؤهلة للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمى للمجتمع المدني، مؤكدًا على دور الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة د. محمد حسن جادالله، فى إعداد وإتاحة المحتوى العلمى والاختبارات، وتطويره بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمجتمع الجامعى وغير الجامعي.