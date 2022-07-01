اليوم السابع
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الجمعة، 01 يوليه 2022 01:11 م
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القوى العاملة: تعيين 654 شابا وتحرير 21 محضرا لمنشآت مخالفة ببنى سويف

الجمعة، 01 يوليه 2022 11:37 ص
القوى العاملة: تعيين 654 شابا وتحرير 21 محضرا لمنشآت مخالفة ببنى سويف محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف بتعيين 654 شاباً منهم 8 شباب "قادرون باختلاف"، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2465  شاباً منهم 13 " قادرون باختلاف " ، فضلاً عن استخراج 961 ترخيص مزاولة مزاولة حرفة ، و 946 شهادة قياس مستوى المهارة.
 
تلقى وزير القوي العاملة ، تقريرا بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال  مايو  الماضي  قامت المديرية بالتفتيش على 624 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات يعمل بها 655 عامل ، كما تم التفتيش على 156 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 21 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون .
 
وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية لصالح العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 5 منح مولود جديد بمبلغ 10 آلاف جنيه ، ومنحة زواج بإجمالى 3000 جنيه ، فضلاً عن صرف منحة وفاة أحد الأقارب لعامل بمبلغ 2000.
 
 

القوى العاملة

القوى العاملة ببنى سويف

قادرون باختلاف

العمالة غير المنتظمة



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