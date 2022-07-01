التضامن: تقديم كافة التسهيلات لحجاج الجمعيات الأهلية والجميع بخير

تتابع وزارة التضامن الاجتماعى إجراءات الاطمئنان علي حجاج الجمعيات الأهلية الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج من خلال غرفة العمليات بالوزارة.

وأكدت وزارة التضامن أن أماكن الإقامة للحجاج فی فنادق بالمنطقة المركزية للحرمين، وجميعها فنادق مصنفة ومميزة، موجهة بتقديم أفضل الخدمات والمتابعة المستمرة للحجاج على مدار الساعة، بالإضافة إلى وجود مشرفين ومطوفين قد تم اختيارهم بعناية وهم على أفضل مستوى من إدارة فرق الحجيج وتوجيههم، كما أنه يوجد مجموعة من الواعظات والواعظين تم ترشيحهم من قبل وزارة الأوقاف.

واوضحت أن حالة حجاج الجمعيات الأهلية مطمئنة وبخير، حيث يتم تقديم كافة التسهيلات، وأن الوزارة تواصل تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلي الأراضى المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج لهذا العام، وأن الفوج السادس هو الفوج قبل الاخير، ويشمل حجاج الدقهلية وعددهم 137 حاجا، وحجاج المنوفية وعددهم 137 حاجا، وهناك 130 حاجا من المٶسسة القومية لتيسير الحج و العمرة، و41 حاجا من محافظة السويس يغادرون اليوم "الجمعة" من مطار القاهرة إلي جدة والانتقال إلى مكة المكرمة فی نفس اليوم، ويستمرون حتی 17 يوليو ثم التوجه إلي المدينة المنورة ويستمرون حتى 21 يوليو والعودة الى مطار القاهرة.

ومن جهة أخرى أشاد الحجاج بالمستوى التنظيمي لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث كانت الاستعدادات لموسم الحج مكثفة وانتهت كافة الإجراءات فی وقت مناسب سواء حجز الفنادق أو وسائل المواصلات بالأراضي المقدسة.