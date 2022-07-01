أمين الفتوى: 30 يونيو ثورة واجه فيها الشعب التطرف وصحح مسار التفكير

أحمد عبد الرحمن

هنأ الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الشعب المصري بحلول العشر الأوائل من ذي الحجة، والذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو من عام 2013، متابعا: «مناسبتان سعيدتان، منها مناسبة واجه فيها الشعب التطرف وقام بثورة صححت مسار التفكير، كما صححت مسارات أخرى».

وأضاف «عمران»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن ترك أية مخلفات في الشارع خاصة وإن كانت خاصة بالأضاحي خلال فترة عيد الأضحي فهو أمر منكر شرعيا، خصوصا في حال كانت تلك المخلفات هي مخلفات الذبح، «ده أمر منكر شرعا واجتماعيا، ولا نترك أية مخلفات في الشارع حتى لا نؤذي أنفسنا أو جيراننا».

واستطرد: «من يريد أن يتقرب لله سبحانه وتعالي بشئ فيجب أن يقرن بذلك ما سماه النبي صلي الله عليه وسلم بـ"الإحسان"، والإحسان في مفهوم الشريعة هو اختيار الأحسن في كل شئ، ولو فيه عباده مثل الأضحية فيجب اختيار الأحسن في نوع وصحة الأضحية، ليتقرب العبد بها إلى الله سبحانه وتعالي، ويختار الأحسن في طريقة ذبحها».

وأوضح أن كل شئ فيه عبادة أو تذكية للنفس ونفع لخلق الله سبحانه وتعالي على اختلافهم فهو أمر من العمل الصالح الذي دعا إليه الرسول صلي الله عليه وسلم في مثل تلك الأيام، وهي أفضل أيام الدنيا.