حصاد الوزارت.. الكهرباء: تحرير مليون و600 ألف محضر سرقة تيار خلال 6 أشهر

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير الزراعة: تسجيل 2.6 مليون حركة لصرف الأسمدة عبر منظومة كارت الفلاح
مسابقة 30 ألف معلم.. اعرف مواصفات الأوراق المطلوبة وآلية رفعها وتحميلها
الصحة: كورونا ما زال موجودا ومنظمة الصحة العالمية لم تعلن انتهاء الجائحة
وزيرة البيئة توجه الدعوة للحاضرين فى قمة المحيطات بلشبونة المشاركة فىCop27
وزير التعليم العالى يستعرض جهود مصر فى المجالات ذات الأولوية لتغير المناخ
الكهرباء: تحرير مليون و600 ألف محضر سرقة تيار خلال 6 أشهر
هيئة الرعاية الصحية تعلن شروط وقواعد القبول بالمدارس والمعاهد الفنية للتمريض
وزير الزراعة يبحث مع الوكالة الألمانية التعاون فى مجالى تطوير الرى والإرشاد
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