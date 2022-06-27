‫وزير الزراعة يبحث مع الوكالة الألمانية التعاون فى مجالى تطوير الرى والإرشاد

كتبت ـ أسماء نصار

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور مها خلاف، مدير المشروع المصرى الألمانى بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى الـ GIZ والوفد المرافق لها، وبحث معهم سبل تنفيذ المشروع المصرى الألمانى "دلتا النيل لإدارة المياه" خلال الفترة القادمة والممول بمنحه من الوكالة بمبلغ 6 ملايين يورو، لاستخدامه فى ترشيد مياه الرى وتحسين خدمات الإرشاد الزراعى، من خلال إنشاء عدد 5 نماذج إرشادية على مستوى المساقي لنظم الري الحديث الموفرة للمياه والتي سيتم تشغيلها بوحدات ضخ تعمل باستخدام الطاقة الشمسية وذلك بعدد من المحافظات فى منطقة الدلتا.

شدد القصير على ضرورة الاستفادة القصوى من منحة الوكالة الألمانية للتعاون الدولى الـ GIZ بشكل يضمن معرفة كميات مياه الرى التى سيتم توفيرها ومقارنتها بالكميات المستخدمة قبل التطوير.

كما وجه وزير الزراعة، بضرورة قيام وحدة تطوير الرى الحقلى بالتعاون مع الوكالة الالمانية في عرض خطة عمل تنفيذية خلال شهرين للاتفاق على الأنشطة النهائية والتى سيتم تنفيذها خلال فترة عمل المشروع.

‏وفي نهاية اللقاء، شهد وزير الزراعة التوقيع على العقد التنفيذى الخاص بتنفيذ المشروع المصرى الألمانى "دلتا النيل لإدارة المياه".