القوى العاملة: تعديل القرار الخاص بقائمة الأعمال المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها

كتبت آية دعبس

. أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة حرصت على تحديث ومراجعة كافة القوانين والقرارات بما يتواءم مع المعايير الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى أنها انتهت من تعديل القرار الخاص بقائمة الأعمال والمهن الخطرة المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها حتى سن 18 سنة، ويتضمن القرار تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التى يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة

وقال الوزير إن الوزارة قامت بإنشاء وحدة الطفل برئاستى وعضوية كافة الإدارات الفنية داخل الوزارة وعدد من الوزارات والجهات المعنية بعمل الأطفال، والتى تهدف إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة اسوأ أشكال عمل الأطفال وتنسيق كافة الجهود الوطنية والعمل على إيجاد حلول جديدة ومبتكرة، فضلا عن استكمال الوزارة وعدد من الوزارات الشريكة لأعمال الخطة التدريبية لبناء القدرات المؤسسية للعاملين بها لتتمكن من التصدى للظاهرة.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير احتفالية اليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال، فى إطار مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال فى سلاسل التوريد فى أفريقيا"، والتى تنفذها منظمة العمل الدولية بمشاركة وزارتى القوى العاملة والتضامن والمجلس القومى للطفولة والأمومة وبحضور أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة ( 2018-2025).

وأضاف الوزير أن احتفالنا اليوم، يأتى هذا العام تحت شعار "الحماية الاجتماعية الشاملة للقضاء على عمل الأطفال" من خلال الدعوة إلى زيادة الاستثمار فى أنظمة وخطط الحماية الاجتماعية لإنشاء أرضيات حماية اجتماعية متينة وحماية الأطفال من الحاجة إلى العمل ، مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز على مستوى العالم للحد من عمل الأطفال على مدى العقدين الماضيين، إلا أنه تباطأ خلال الفترة 2016- 2020 وبشكل خاص فى ظل تداعيات (كوفيد 19) ، فضلا عن الأزمة السياسية والاقتصادية التى يشهدها العالم جمع من النزاعات العسكرية الأخيرة ،حيث لا يزال هناك - طبقا للتقديرات العالمية ما يقارب 160 مليون طفل منخرطين فى عمل الأطفال.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تنبهت إلى أهمية تضافر الجهود الوطنية للتصدى إلى ظاهرة عمل الأطفال وعواقبها الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والصحية على المجتمع والأجيال القادمة، لذا أطلقت وزارة القوى العاملة الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة فى الأول من يوليو 2018 وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات الوطنية والدولية، وتهدف الخطة إلى الإسهام الفعال فى القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول 2025 مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم.

هذا قد عكفت الوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة على تنفيذ أهداف هذه الخطة وذلك تنفيذا لرؤية مصر 2030 وانطلاقاً من الهدف الثامن من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030).

ونوه الوزير إلى أنه يجرى التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لبناء النظام الوطنى لرصد عمل الأطفال على المستوى القومى من خلال تحديد المهام والأدوار والمسؤوليات لكافة الأطراف الشريكة، التى تعمل على ضمان الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأطفال وأسرهم، وأيضا إنفاذ كافة التشريعات الوطنية التى تضمن الحماية القانونية للأطفال العاملين.

وقال إنه تم الانتهاء من مسودة المسح القومى لعمل الأطفال، تنفيذاً للقضية الأولى من الخطة بشأن تعزيز المعرفة بشأن عمل ويتم ذلك من خلال التعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وفريق عمل منظمة العمل الدولية الذى سيوفر لنا قاعدة بيانات حقيقة تعكس الوضع الحالى لقضية عمل الأطفال فى مصر خاصة وأن أخر مسح قام به الجهاز كان فى عام 2010 و تم إصدار نتائجه فى عام 2012.

كما دعا الوزير التنظيم النقابى المصرى فى المشاركة فى مشروع القضاء على عمل الأطفال فى مصر فى إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ، باعتبارهم شركاء فى تحقيق ذلك ، خاصة فى حضور نقابة العاملين بالزراعة وهو من أكبر القطاعات التى تعمل بها نسبة كبيرة من الأطفال داخل الجمهورية ، وأن يكون لدينا جميعاً خطة للعمل معاً لتحقيق أهداف تلك الاستراتيجية والوصول للحماية الكاملة للأطفال فى كافة قطاعات العمل داخل الدولة المصرية .

وفى ختام كلمته قدم الوزير الشكر والتقدير لمدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة اريك أوشلان ، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف على المجلس القومى للطفولة والأمومة ، والحضور فى هذا الحفل الكريم بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال والذى يأتى كل عام فى 12 يونيو، كما امتد الشكر لفريق عمل مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال فى سلاسل توريد القطن وعلى رأسهم مروة صلاح مدير المشروع على الدعم الذى يقدموه لتنفيذ الخطة الوطنية ، مؤكداً أهمية التعاون مع كافة الجهات التى ترغب فى مد يد العون لتنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة بما يحقق النمو والرخاء لبلادنا الحبيبة مصر.

من جانبه أبدى إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية، سعادته بالمشاركة فى الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال لهذا العام والذى يأتى فى 12 يونيو من كل عام، ويركز هذا العام على الحماية الاجتماعية الشاملة لإنهاء عمل الأطفال.

وأضاف أنه فى هذا اليوم تدعو منظمة العمل الدولية بالتعاون مع هيئاتها وشركائها، إلى زيادة الاستثمار فى الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال وأنظمة الحماية الاجتماعية وخطط حماية الأطفال ، مشيرا إلى أنه تم الاحتفال باليوم العالمى لمناهضة عمل الأطفال لعام 2022 بعد فترة وجيزة من المؤتمر العالمى الخامس حول "القضاء على عمل الأطفال" فى ديربان ، جنوب أفريقيا ، والذى عقد فى مايو 2022 بمشاركة أكثر من 3000 مشارك حول العالم .

وفى نفس السياق قال الدكتور طارق توفيق: أن المجلس معنى باقتراح السياسات التى تهدف إلى حماية الطفل من كافة أشكال العنف والاستغلال.

واستعرض عددا من الجهود المبذولة من جانب المجلس مثل منظومة حماية الطفل وخطة نجدة الطفل ١٦٠٠، والموقع الالكترونى للمجلس فضلا عن انشاء تطبيق هدفه نجدة الطفل والحفاظ على حقوقه وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات.

وأضاف أنه بالفعل تم عمل مسوح كثيرة لعمالة الأطفال فى مصر وتم إصدار استراتيجية للقضاء على عمل الطفل فى عام ٢٠٠٦، وان المجلس يقوم بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال .