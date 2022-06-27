مسابقة 30 ألف معلم.. اعرف مواصفات الأوراق المطلوبة وآلية رفعها وتحميلها

كتب محمود طه حسين

حدد جهاز التنظيم والإدارة المستندات المطلوبة المتقدمين على وظيفة معلم مساعد رياض أطفال ضمن مسابقة تعيين 30 ألف معلم ، موضحا أنه يجب أن تكون جميعها ملونة وفى صيغة JPG، وتشمل الأوراق التالية:

1 ـ صورة شخصية حديثة.

2ـ بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).

3 ـ صحيفة حالة جنائية سارية و موجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة. (وجهين بحسب الأحوال).

4 ـ المؤهل الدراسي.

5 ـ المؤهل الأعلى (إن وجد).

6-الدبلوم المهني

7 ـ الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور ) أو الخدمة العامة (للإناث).

8ـ شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة ) في حالة الإعاقة.

9 ـ صورة من إيصال الإيداع.

وشدد جهاز التنظيم والإدارة على أنه لن ينظر إلى المستندات ما لم تكن ملونة، على أنه يتم رفع أصول المستندات المُشار إليها بعاليه عبر الاستمارة الإلكترونية بصيغة jpg، على أن يتم التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقتها للشروط والمستندات المطلوبة سيتم رفض الطلب.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المؤهلات المتاح لهم التقديم فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم على النحو التالى:

"أولا" بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال:

ـ أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال.

ـ خريجي الطفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية.

ـ الحاصل على دبلوم مهني من أحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

ـ مراعاة ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.

ثانيا: المؤهلات المتاح لها التقدم لوظيفة معلم فصل:

ـ أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية "تعليم أساسي / إبتدائي / معلم فصل.

ـ ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.

وردا على سؤال البعض حول إمكانية التقدم للحاصلين على مؤهلات أخرى مثل الآداب والدراسات الإسلامية وحاصلين على مؤهل تربوى وغيرها من الكليات مثل التربية العامة، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يحق لهم التقدم فى المرحلة الأولى من المسابقة وإنما يتاح لهم التقدم فى باقى المراحل حيث تستهدف المسابقة تعيين إجمالى 150 ألف معلم لسد العجز فى المدارس.