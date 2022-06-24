اليوم السابع
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الجمعة، 24 يونيو 2022 05:30 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. شروط القبول بمدارس شركات مياه الشرب والصرف الصحى

الجمعة، 24 يونيو 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. شروط القبول بمدارس شركات مياه الشرب والصرف الصحى طلاب الثانوية العامة -أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
لطلاب الثانوية الفنية.. شروط القبول بمدارس شركات مياه الشرب والصرف الصحى

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