حصاد الوزارات.. شروط القبول بمدارس شركات مياه الشرب والصرف الصحى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
لطلاب الثانوية الفنية.. شروط القبول بمدارس شركات مياه الشرب والصرف الصحى
وزيرة الهجرة تهنئ رئيسة الجالية بأيرلندا لمنحها عضوية وسام الإمبراطورية البريطانية
الأوقاف تعلن فتح 40 مقرأة جديدة للجمهور فى القليوبية
وزيرة الهجرة تهنئ هانى عازر لمنحه الدكتوراه الفخرية من جامعة بيروت العربية
القوى العاملة تتابع المستحقات المالية لعامل مصرى أصيب فى حادث بالرياض
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التعليم العالى: خطة متكاملة لتنمية وعى طلاب الجامعات تستمر لمارس 2023
وزير القوى العاملة: مصر الدولة الوحيدة التى شهدت تراجعا للبطالة خلال كورونا
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