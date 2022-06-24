اليوم السابع
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القوى العاملة تتابع المستحقات المالية لعامل مصرى أصيب فى حادث بالرياض

الجمعة، 24 يونيو 2022 02:14 م
القوى العاملة تتابع المستحقات المالية لعامل مصرى أصيب فى حادث بالرياض زيارة مكتب التمثيل العمالة التابع لوزارة القوى العاملة للمصرى المصاب
كتبت آية دعبس

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زار مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، المواطن المصري،   محمود محمد محجوب موسى، بمستشفى سليمان الحبيب ، وذلك بعد أن تعرض لحادث سقوط من الدور الثالث في أثناء عمله بأحد مواقع العمل التابعة لشركة ندارات العربية للتجارة والمقاولات العامة بالرياض، ونتج عنه كسر بالجمجمة أدى إلى غيبوبة وفقدان الوعى جزئيا وكسر بالعمود الفقرى أدى إلى شلل بالجانب الأيمن .
 
وقالت وزارة القوى العاملة، إن الزيارة جاءت بناء على توجيهات فورية من وزير القوى العاملة محمد سعفان، بضرورة المتابعة علي مدار اليوم عن حالة المصاب، وإبلاغه التمنيات بالشفاء العاجل له، فضلا هم حفظ جميع حقوقه فى العلاج والرعاية الطبية اللازمة وكذلك مستحقاته المالية وتعويض إصابات العمل.
 
وأضافت أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا  بذلك من مكتب التم,اض، أشار فيه الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب بالرياض بأنه قام والملحق العمالي كريم أبو السعود بزيارة المصاب، للوقوف الوقوف على حالة المريض وتقديم الدعم المعنوى لزوجته المرافقة له بالمستشفى وترتيب زيارة لإدارة المستشفى مطلع الأسبوع القادم لتسهيل إجراءات استكمال العلاج، وقد تمت الزيارة بمرافقة نائب السفير المصري ضياء حماد والمستشار القانوني بالقنصلية خالد الهوارى  نيابة عن القنصل العام طارق المليجي.
 
وأضاف رجائي أن المكتب  العمالي  قام الفور برفع مذكرة عاجلة لوزارة الموارد البشرية لرفع بلاغ التغيب عن العمل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة وإثبات حق العامل فى إصابته أثناء العمل ، وذلك بعد أن قام المدير التنفيذي للشركة - فى سابقة خطيرة- برفع بلاغ تغيب العامل رغم علمه بالحادث ووجود العامل بالعناية المركزة،  مما يجعل بلاغ التغيب كيدى والغرض منه هروب الشركة من المسؤولية المترتبة على الحادث وقبيل إجراء العمليات الجراحية اللازمة للحالة تبين لإدارة المستشفى توقف الملف التأمينى العامل نتيجة بلاغ التغيب، مما تسبب فى ايقاف كل بروتوكولات العلاج وإجراء العملية الجراحية لحين توفير الدعم المالى اللازم للحالة.
 
وقال الملحق العمالي : إنه تم إبلاغ وزارة الموارد البشرية بالمملكة بهذه السابقة الخطيرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركة ، وحفظ حقوق العاملة المصاب واستئناف علاج العامل .
 
 

القوى العاملة

القنصلية المصرية بالرياض

الملحق العمالى بجدة

المصريين العاملين بالرياض



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