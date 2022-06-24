اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يونيو 2022 02:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الرى يفتتح محطة مصرف 7 لخدمة 86 ألف فدان فى كفر الشيخ

الجمعة، 24 يونيو 2022 01:34 م
وزير الرى يفتتح محطة مصرف 7 لخدمة 86 ألف فدان فى كفر الشيخ وزير الرى يتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مشروعات الموارد المائية والرى بالبحيرة وكفر الشيخ فى إطار الجولات الميدانية المتواصلة بمختلف المحافظات، وافتتح محطة مصرف7 ، يرافقه الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير وعدد من قيادات الوزارة ، و اللواء حسام الشيخ سكرتير عام محافظة كفر الشيخ .
 
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن المحطة تخدم زمام 86 ألف فدان بمحافظة كفر الشيخ، وتتكون المحطة من 6 وحدات بقدرة رفع 3.50 متر وبتصرف اجمالى 3.70 مليون متر مكعب في اليوم ، وقد روعى فى تصميم المحطة أن تكون المعدات المستخدمة بها موفرة للطاقة ، وبلغت كمية الخرسانة المسلحة المستخدمة في الأعمال المدنية 5770 متر مكعب ، وبلغت كمية الخرسانة العادية 300 متر مكعب، وبلغت كمية الحفر 33 ألف متر مكعب.
 
وقال عبد العاطى، إن هذه الزيارة التفقدية تأتى فى إطار متابعة مشروعات تطوير وتحديث محطات الرفع بمختلف محافظات الجمهورية، ومجهودات تحسين منظومة الصرف الزراعى ، والحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف خلال موجات الأمطار والسيول.
 
وخلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ تفقد عبد العاطى مزرعة النائب عبد الحميد الدمرداش، والتي تتغذى من ترعة بصيص، وتستخدم أنظمة الرى الحديث كبديل لنظم الرى بالغمر بمساحة 84 فدان منزرعة بمحاصيل العنب والمانجو والليمون، بخلاف 36 فدان أخرى منزرعة برتقال ويجرى الإعداد لتحويلها للرى الحديث.
 
وواصل عبد العاطى جولته الميدانية بمحافظات الدلتا .. حيث قام بزيارة لمحافظة البحيرة لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة.
 
وإلتقى عبد العاطى اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة ، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير ، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمحافظة ، ونهو هذه المشروعات فى موعدها المحدد طبقاً للبرنامج الزمنى ، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.
 
وصرح عبد العاطى أن هذه الزيارة التفقدية تأتى فى إطار متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات التحول للرى الحديث ، والتى تهدف لترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.
 
وقام عبد العاطى بتفقد أحد المزارع التي تستخدم أنظمة الرى الحديث كبديل لنظم الرى بالغمر لزراعة محاصيل المانجو والرمان والنخيل وبعض البساتين بمساحة 70 فدان ، وتتغذى المزرعة من ترعة الجدية الآخذة من ترعة الرشيدية الغربية الجارى تأهيلها  بمعرفة الادارة العامة لرى البحيرة.
 
وأعرب عبد العاطى عن رغبته فى أن تكون هذه النماذج الناجحة وغيرها من نماذج التحول للرى الحديث دافعاً للعديد من المزارعين للتحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث لما يقدمه من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
 

الرى

البحيرة

كفر الشيخ

الرى الحديث



الموضوعات المتعلقة

وزير الرى: نستهدف تأهيل 500 كيلو مساقى والتحول للرى الحديث بالقليوبية

الخميس، 16 يونيو 2022 09:56 ص

إنجازات 8 سنوات.. تأهيل 9300 كيلو متر من الترع وتحويل 1.40 مليون فدان للرى الحديث

الجمعة، 10 يونيو 2022 10:41 ص

الجمهورية الجديدة.. التخطيط: نظم الرى الحديثة زادت الرقعة الزراعية لـ9.7 مليون فدان.. خطة 2023 تستهدف زيادتها 500 فدان بـ"مُستقبل مصر والدلتا الجديدة وتوشكى والعوينات".. وزيادة الـمساحة المحصولية لـ19مليون فدان

الأربعاء، 08 يونيو 2022 05:30 م

وزير الرى: النماذج الناجحة ستكون دافعا أمام المزارعين للتحول إلى الرى الحديث

الثلاثاء، 31 مايو 2022 09:47 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة