وزير الرى يفتتح محطة مصرف 7 لخدمة 86 ألف فدان فى كفر الشيخ

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مشروعات الموارد المائية والرى بالبحيرة وكفر الشيخ فى إطار الجولات الميدانية المتواصلة بمختلف المحافظات، وافتتح محطة مصرف7 ، يرافقه الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير وعدد من قيادات الوزارة ، و اللواء حسام الشيخ سكرتير عام محافظة كفر الشيخ .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن المحطة تخدم زمام 86 ألف فدان بمحافظة كفر الشيخ، وتتكون المحطة من 6 وحدات بقدرة رفع 3.50 متر وبتصرف اجمالى 3.70 مليون متر مكعب في اليوم ، وقد روعى فى تصميم المحطة أن تكون المعدات المستخدمة بها موفرة للطاقة ، وبلغت كمية الخرسانة المسلحة المستخدمة في الأعمال المدنية 5770 متر مكعب ، وبلغت كمية الخرسانة العادية 300 متر مكعب، وبلغت كمية الحفر 33 ألف متر مكعب.

وقال عبد العاطى، إن هذه الزيارة التفقدية تأتى فى إطار متابعة مشروعات تطوير وتحديث محطات الرفع بمختلف محافظات الجمهورية، ومجهودات تحسين منظومة الصرف الزراعى ، والحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف خلال موجات الأمطار والسيول.

وخلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ تفقد عبد العاطى مزرعة النائب عبد الحميد الدمرداش، والتي تتغذى من ترعة بصيص، وتستخدم أنظمة الرى الحديث كبديل لنظم الرى بالغمر بمساحة 84 فدان منزرعة بمحاصيل العنب والمانجو والليمون، بخلاف 36 فدان أخرى منزرعة برتقال ويجرى الإعداد لتحويلها للرى الحديث.

وواصل عبد العاطى جولته الميدانية بمحافظات الدلتا .. حيث قام بزيارة لمحافظة البحيرة لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة.

وإلتقى عبد العاطى اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة ، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير ، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمحافظة ، ونهو هذه المشروعات فى موعدها المحدد طبقاً للبرنامج الزمنى ، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وصرح عبد العاطى أن هذه الزيارة التفقدية تأتى فى إطار متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات التحول للرى الحديث ، والتى تهدف لترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وقام عبد العاطى بتفقد أحد المزارع التي تستخدم أنظمة الرى الحديث كبديل لنظم الرى بالغمر لزراعة محاصيل المانجو والرمان والنخيل وبعض البساتين بمساحة 70 فدان ، وتتغذى المزرعة من ترعة الجدية الآخذة من ترعة الرشيدية الغربية الجارى تأهيلها بمعرفة الادارة العامة لرى البحيرة.

وأعرب عبد العاطى عن رغبته فى أن تكون هذه النماذج الناجحة وغيرها من نماذج التحول للرى الحديث دافعاً للعديد من المزارعين للتحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث لما يقدمه من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.