لطلاب الثانوية الفنية.. شروط القبول بمدارس شركات مياه الشرب والصرف الصحى

كتب أحمد حسن

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن قبول دفعة جديدة بال مدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، للعام الدراسي 2022/ 2023 بمحافظات (القاهرة، البحيرة، بني سويف، المنوفية، الإسكندرية، الجيزة، أسيوط)، ويكون التقديم عبر الموقع الإلكترونى لكل شركة وفقا للتقسيم الجغرافي لكل مدرسة واحتياجات الشركات، وذلك في الفترة من 15/6/2022 وحتى 30/6/2022، على أن يتم عقد اختبارات لأعلي مجموع من المتقدمين أعتباراً من يوم 3/7/2022.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اهتمام الشركة بإعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا الاهتمام بتطوير المناهج الفنية التخصصية لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة في مجال التعليم الفني.

وأوضح الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الهدف من تدشين المدارس الفنية المتخصصة إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وتؤهلهم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في الشركات التابعة، من خلال دراسة تخصصات:ـ

تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي

ضبط وجودة محطات مياه الشرب والصرف الصحي

تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي

تشغيل وصيانة محطات التحلية( تحلية مياه البحار )

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على موقع فيسبوك، عن الشروط الواجب توافرها للتقدم للمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى، على النحو التالى:

1ـ أن يكون الطالب حاصل على شهادة الإعدادية العامة عام 2021/2022

2ـ ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2022 عن 18 عام.

3ـ أن يكون الطالب مصري الجنسية

4ـ ألا يقل مجموع الطالب عن 260 درجة، والأولوية للأعلى مجموع.

5ـ أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات و المقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

6 - أن يكون الطالب لائقاً طبياً.

7ـ أن يكون الطالب في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة حسب التوزيع الجغرافي كالآتي : ـ



مدرسة مسطرد ـ محافظات ( القاهرة ـ القليوبية ـ مدن القناة )

مدرسة الجيزة ـ محافظات ( الجيزة وضواحيها ـ الفيوم)

مدرسة بني سويف ـ محافظات ( بني سويف وضواحيها ـ المنيا)

مدرسة أسيوط ـ محافظات ( أسيوط والوادي الجديدـ سوهاج ـ قنا ـ الأقصر ـ أسوان)

مدرسة البحيرة ـ محافظات ( البحيرة ـ كفر الشيخ ـ الدقهلية ـ دمياط )

مدرسة المنوفية ـ محافظات ( المنوفية ـ الغربية ـ الشرقية )

مدرسة الإسكندرية ـ محافظات ( الإسكندرية ـ مطروح ـ البحر الأحمر ـ شمال وجنوب سيناء )

وأوضحت الشركة أن البيانات المطلوبة بطلب الالتحاق هي: "اسم الطالب رباعي، الرقم القومي للطالب، تاريخ الميلاد، السن في أول أكتوبر لا يزيد عن 18 عام، استمارة النجاح، عنوان الطالب، رقم تليفون ولي الأمر،إيصال كهرباء، صورة بطاقة ولي الامر، وأن تشمل المرفقات: استمارة النجاح، صورة شهادة الميلاد، صورة شخصية".