اليوم السابع
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التعليم العالى: خطة متكاملة لتنمية وعى طلاب الجامعات تستمر لمارس 2023

الجمعة، 24 يونيو 2022 01:28 م
التعليم العالى: خطة متكاملة لتنمية وعى طلاب الجامعات تستمر لمارس 2023 الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمد صبحى

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أكدت وزارة التعليم العالى ، أنه تم الانتهاء من اهتمام الجداول الزمنية لأنشطة التوعية التي تستهدف بناء الوعي لدى الشباب الجامعي، خلال الفترة من يونيو 2022-مارس2023.
 
وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي استعرض تقريرًا  مقدمًا من الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بمقر جامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور عبد الرازق الدسوقي رئيس الجامعة، ود.محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و أعضاء المجلس.
 
كما ناقش مجلس شئون التعليم والطلاب  عددًا من الموضوعات المهمة الخاصة بقطاع شئون التعليم والطلاب على مستوى الجامعات الحكومية، والأنشطة الطلابية 
 
وأشار التقرير إلى تنوع هذه الأنشطة لتشمل تنظيم مسابقات علمية بجامعة الأقصر ديسمبر المقبل، حول أفضل بحث في العلوم الإدارية، وتقنيات مكافحة الفساد، والتطرف والإرهاب، فضلاً عن إطلاق جامعة بني سويف ديسمبر القادم مؤتمرًا عن ثقافة العمل الحر؛ لتوعية الطلاب بالتطورات الاقتصادية في الواقع المصري، والتغيرات التي طرأت علي بيئة العمل، بما يتواكب مع خطة الدولة المصرية.
 
 

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