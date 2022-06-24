القوى العاملة: صرف 138 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 67 شابا بالمنيا

كتبت آية دعبس

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 67 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 3025 شاباً، وتوفير 55 فرصة عمل.

وقال الوزير: إن المديرية قامت في مجال التدريب المهني ، بتقييم دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة ، كما قامت باستخراج 606 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة ، ومنح ترخيص عمل للأجانب .

وقال وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر مايو الماضى بالتفتيش على 352 منشأة ، فضلا عن القيام بـ 9 حملات تفتيشية، وأسفر عن تحرير 138 محضراً للمنشآت المخالفة، وعمل 26 غلق إداري ، وعقد 18 ندوة توعية ( إعرف - إحمي نفسك ) ، فضلاً عن بحث 12 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 26 منحة مولود جديد بإجمالي 53 ألف جنيه، و10 منح زواج بـ 30 ألف جنيه، و4 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 8000 جنيه ، فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية ( علاج - عمليات جراحية صغرى) لـ 18 عاملا من المسجلين بالإدارة بإجمالي 47 ألفاً و 954 جنيها.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1106 منشأة دورى وحملات يعمل بها 4355 عاملاً، وأسفر عن تحرير 29 محضراً، وعمل 3 ندوات توعية ، كما تلقت المديرية 34 شكوى عمالية، 26 شكوى منها تعذرت تسويتها وإحالتها للقضاء، وتم تسوية شكوى ، و7 شكاوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، بالتفتيش على ومتابعة 180 منشأة.