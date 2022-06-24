اليوم السابع
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وزير الزراعة يشكر الموظفين على المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى

الجمعة، 24 يونيو 2022 01:08 م
وزير الزراعة يشكر الموظفين على المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى كلمة وزير الزراعة
كتبت ريهام الباشا

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وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التهنئة للعاملين بالوزارة، وذلك في كلمته بمجلة التنمية الإدارية التي صدرت عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة، وجاء نص الكلمة.
 
قال وزير الزراعة: "بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة والذي يوافق يوم 23 يونيو من كل عام، أتوجه بالشكر والتقدير لجميع العاملين في وزارة الزراعة ومعاهدها البحثية وهيئاتها، على الجهد الذي يبذلونه لخدمة المواطنين والمساهمة في تحقيق منظومة الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم".
 
وأضاف: "وأتطلع إلى المزيد من التطوير المؤسسي للوزارة، وزيادة البرامج التدريبية والاحتفاء بالقيمة الأخلاقية والإنسانية للعاملين، ودورهم في عملية التنمية، في إطار رؤية مصر 2030،  وفقنا الله جميعا لخدمة بلدنا الغالية،  ‏في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية."
 
وزير الزراعة
كلمة وزير الزراعة

 


وزير الزراعة

مجلة التنمية الإدارية

اليوم العالمي للخدمة العامة

التنظيم والإدارة



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