تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية فى 10 محافظات بالاسم ورقم الجلوس

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ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية فى المحافظات التى اعتمد محافظوها النتيجة، بنسب نجاح مختلفة وفقا لكل محافظة، وذلك فى إطار الخدمة التى يقدمها الموقع لقرائه وللحصول عليها بأسرع الطرق، حيث يتيح "اليوم السابع" لقرائه نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظات مصر للعام الدراسى 2020/2021.

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2021/2022 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 76.12 % ، كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 68.8%، وأيضاً الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 100 %، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 66.7%.

وجاء ذلك أثناء عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان والذى قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين بشكل عام ، و 17 طالب وطالبة الذين حصلوا على الدرجة النهائية 280 درجة ليتبؤا هؤلاء المتفوقين قائمة الشرف لأوائل المحافظة فى الشهادة الإعدادية العامة واللغات.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف 2022.. بالاسم ورقم الجلوس

كما اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة بنجاح 75.51 % لطلبة النظامى، حيث تقدم للامتحان 61 ألف و 700 طالباً وطالبة، حضر منهم 55 ألفاً و 852 طالباً وطالبة ، نجح منهم 42ألفاً و173طالباً وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 67.98% ، حيث تقدم للامتحان 819 طالباً وطالبة ، حضر منهم 534 طالباً ، وبلغ عدد الناجحين 363 طالباً.

وتقدم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الحقيقي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادى الجديد 2022.. بالاسم ورقم الجلوس

وفى الوادى الجديد اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد نتيجة الشهادة الاعدادية بالمحافظة، بنسبة نجاح بلغت 93%، وقدم المحافظ خالص تهنئته للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنياَ لهم مزيد من التفوق ومواصلـة النجاح بالفصل الدراسي الثاني، كما وجه الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة، مؤكداَ حصول 16 طالباَ على الدرجات النهائية بنسبة نجاح 100%.

وكان الدكتور جمال حسن، وكيل تعليم الوادي الجديد أعتمد الأحد الماضي ، نتيجة الشهادة الإعدادية لمدرستى الأمل للصم وضعاف السمع بحضور مدير عام التعليم العام بالمديرية للعام الدراسى 2021_ 2022م.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، ان نسبة النجاح بلغت نسبة 100% للمدرستين، ووجه الدكتور جمال، خالص التهنئة والأمنيات الطيبة لجميع الطلاب الناجحين معربا عن امتنانه وتقديره لجميع القائمين على أعمال الامتحانات لحسن الأداء متمنيا لقطاع تعليم المحافظة دوام التوفيق والسداد.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2022 .. بالاسم ورقم الجلوس

وفى الدقهلية، اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية إتمام مرحلة التعليم الأساسى بالدقهلية"للعام الدراسي 2022/2021 م وذلك بحضور المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وذلك بنسبة نجاح بلغت 86.3٪، حيث أوضح وكيل الوزارة، أن عدد من تقدموا للامتحان هذا العام عدد 119242 طالبا وطالبة بالإعدادية العامة نجح منهم 102865 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت86.3%.

وعن الاعدادية المهنية قال وكيل الوزارة، أن عدد من تقدموا للامتحان بها 3081 طالبا وطالبة نجح منهم 2430 طالبا وطالبة بنسبة 80%.

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد

وفى بورسعيد، اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نتيجة الشهادة الإعدادية، بنظام البابل شيت الحديد الذي يتم تطبيقه في المحافظة كأولي محافظات الجمهورية، والتى جاءت بنسبة 83.5%، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، والدكتور عاطف علم الدين، رئيس مجلس الأمناء والآباء بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط بالاسم ورقم الجلوس

واعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الإثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثانى من العام 2021 /2022 بنسبة نجاح 72.37%، حيث بلغ عدد المقيدين 30361 طالب وطالبة، حضر الامتحانات 29625 ونجح منهم 21491 طالبا وطالبة.

كما اعتمدت نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع والمكفوفين بنسبة نجاح 100% وأيضاً الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 91%، وتقدمت محافظ دمياط بأصدق التهانى لأبنائها من الطلبة والطالبات، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.

ومن جانبه، ذكر الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم، أنه سيتم إطلاق النتيجة من خلال روابط عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط و مديرية التربية والتعليم بدمياط.

اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء برقم الجلوس

وفى سيناء، اعتمد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، نتيجة الفصل الدراسى الثانى ونهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022 بنسبة نجاح بلغت 82 % من المتقدمين للامتحانات، وأكد المحافظ على أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 8 آلاف و450 طالبًا وطالبة، حضر منهم 8 آلاف و202 طالبًا وطالبة ، وبلغ عدد الغائبين248 طالبًا وطالبة ، ونجح منهم 6 آلاف و 627 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة .

وأضاف المحافظ أن نتيجة الفصل الدراسى الثانى مرتفعة عن نتيجة الفصل الدراسى الأول ، وذلك نتيجة للجهد المبذول من العاملين في قطاع التربية والتعليم على مستوى المحافظة .. مؤكدًا على أن نسبة نجاح المدارس الرسمية بلغت 81 % ، وبلغت نسبة نجاح المدارس الرسمية للغات 98 % ، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الخاصة عربى 93 % .. بينما بلغت نسبة النجاح بالمدارس الخاصة لغات 100 % ، نسبة النجاح لطلاب الدمج أيضا 100 % ، وبلغت نسبة نجاح طلاب المنازل 77 % .

نتيجة الشهادة الإعدادية فى كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس

وفى كفر الشيخ اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/ 2022 بنسبة نجاح 78.83%، وذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 60 ألفًا و 812 طالبا، تغيب منهم 502 طالباً، حضر منهم الامتحانات 60 ألفًا و310 طالبًا، ونجح منهم 47 ألفًا و276 طالبًا، بنسبة 78.83%.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

واعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2021 / 2022. حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 106761 طالب وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 103774 طالب، وبلغت نسبة النجاح 76,8 ٪ بإجمالي عدد 79654 طالب وطالبة، جاء ذلك بحضور نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية ، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، ومطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الفيوم بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.35 %، بحضور سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 63 ألفا و633 طالبا.

وجاء ترتيب الإدارات حسب نسب النجاح، إدارة غرب الفيوم التعليمية الأولى بنسبة نجاح 81.77 % بينما جاءت إدارة طامية التعليمية الأقل في نسبة النجاح والتي بلغت 67.85 %