برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

يقدم "اليوم السابع"، خدمه لقرائه ومتابعيه، للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية، والتي ظهرت مساء أمس الثلاثاء، واعتمدها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بحضور القيادات التعليمية والتنفيذية.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية، بنظام البابل شيت الحديد الذي يتم تطبيقه في المحافظة كأولي محافظات الجمهورية، والتى جاءت بنسبة 83.5%، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، والدكتور عاطف علم الدين، رئيس مجلس الأمناء والآباء بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية.

وأبدى اللواء عادل الغضبان، سعادته من نتيجة الفصل الدراسي الثاني التي جاءت بنسبة أكثر من 95%، وكان الفصل الدراسي الأول 70% ليكون الإجمالي 83.5%.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الإمتحانات خرجت بامن وأمان ودون أية شكاوى من النظام الجديد الذي سيتم تعميمه بالمرحلة الإعدادية.