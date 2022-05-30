اليوم السابع
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نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط بالاسم ورقم الجلوس

الإثنين، 30 مايو 2022 12:57 م
نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط بالاسم ورقم الجلوس الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة دمياط، بعد اعتمادها من الدكتورة منال عوض للعام الدراسى 2021/2022، بنسبة نجاح 72.37%، حيث بلغ عدد المقيدين 30361 طالب وطالبة، حضر الامتحانات 29625 و نجح منهم 21491 طالبا وطالبة.

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كما اعتمدت نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع والمكفوفين، بنسبة نجاح 100٪، وأيضاً الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 91٪.
 
وتقدمت محافظ دمياط بأصدق التهانى لأبنائها من الطلبة والطالبات، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.
 
ومن جانبه، ذكر الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم، أنه سيتم إطلاق النتيجة من خلال روابط عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط ومديرية التربية والتعليم بدمياط.
 
 

نتيجة الشهاده الاعداديه

موعد نتيجه الشهاده الاعدادية

نتجيه الشهاده الاعداديه بدمياط

نتيجة الشهادة الاعدادية

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