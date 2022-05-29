ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان بالاسم ورقم الجلوس

أسوان - عبد الله صلاح

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة أسوان بعد اعتمادها من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للعام الدراسى 2021/2022.

وبلغت نسبة النجاح النهائية 76.12 % ، كما إعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 68.8% ، وأيضاً الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 100 %، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 66.7% .

جاء ذلك أثناء عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان والذى قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين بشكل عام ، و 17 طالب وطالبة الذين حصلوا على الدرجة النهائية 280 درجة ليتبؤا هؤلاء المتفوقين قائمة الشرف لأوائل المحافظة فى الشهادة الإعدادية العامة واللغات.

وأعرب محافظ أسوان، عن أمنياته لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل.

رابط النتيجة

http://citizen.aswan.gov.eg/