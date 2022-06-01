نتيجة الشهادة الإعدادية فى الفيوم بالاسم ورقم الجلوس

ينشر اليوم السابع نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، بمحافظة الفيوم، وذلك بعد اعتماد النتيجة من المحافظ.
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كان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اعتمد اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، بديوان عام المحافظة، بنسبة نجاح 73.35%، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، وسماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.
وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، أن إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 63633 ونسبة النجاح 73.35%.
وأضاف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أنه سيجرى فتح باب التظلمات بدايةً من 4 يونيو 2022، وذلك لمدة أسبوعين.
جانب من اعتماد النتيجة (1)
جانب من اعتماد النتيجة (2)
جانب من اعتماد النتيجة (3)
جانب من اعتماد النتيجة (4)
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