اليوم السابع
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نتيجة الشهادة الإعدادية فى كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس

الثلاثاء، 31 مايو 2022 10:36 ص
نتيجة الشهادة الإعدادية فى كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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ينشر اليوم السابع ، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ للعام الدراسى 2021/2022 ، حيث اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/ 2022 بنسبة نجاح 78.83%، وذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان  الشهادة الإعدادية 60 ألفًا و 812 طالبا، تغيب منهم 502 طالباً، وحضر منهم الامتحانات 60 ألفًا و310 طالبًا، ونجح منهم 47 ألفًا و276طالبًا، بنسبة 78.83%

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار فى المستقبل.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح جاءت كالتالى: " بيلا ،قلين ،سيدى غازى، شرق كفرالشيخ، دسوق، غرب كفرالشيخ، الحامول، الرياض ، سيدى سالم، فوة، بلطيم مطوبس ،برج البرلس.

 

 

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