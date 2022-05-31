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اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء برقم الجلوس

الثلاثاء، 31 مايو 2022 11:21 ص
اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء برقم الجلوس محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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ينشر اليوم السابع ، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة شمال سيناء للعام الدراسى 2021/2022، حيث اعتمد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، نتيجة الفصل الدراسى الثانى ونهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022 بنسبة نجاح بلغت 82 ٪ من المتقدمين للامتحانات.
 
 
وأكد المحافظ على أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 8 آلاف و450 طالبًا وطالبة حضر منهم الامتحان 8 آلاف و202 طالبًا وطالبة ، وبلغ عدد الغائبين 248 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 6 آلاف و627 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

وأضاف المحافظ أن نتيجة الفصل الدراسى الثانى مرتفعة عن نتيجة الفصل الدراسى الأول ، وذلك نتيجة للجهد المبذول من العاملين في قطاع التربية والتعليم على مستوى المحافظة .. مؤكدًا على أن نسبة نجاح المدارس الرسمية بلغت 81 % ، وبلغت نسبة نجاح المدارس الرسمية للغات 98 % ، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الخاصة عربى 93 % .. بينما بلغت نسبة النجاح بالمدارس الخاصة لغات 100 % ، نسبة النجاح لطلاب الدمج أيضا 100 % ، وبلغت نسبة نجاح طلاب المنازل 77 %.


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