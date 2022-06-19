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حصاد الوزارات.. التعليم تحدد محظورات الطلاب بامتحانات الثانوية العامة

الأحد، 19 يونيو 2022 05:05 م
حصاد الوزارات.. التعليم تحدد محظورات الطلاب بامتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود راغب

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

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