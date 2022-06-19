حصاد الوزارات.. التعليم تحدد محظورات الطلاب بامتحانات الثانوية العامة

كتب محمود راغب

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التجارة والصناعة فعاليات منتدى "سانت بطرسبرج"

التعليم: مجلدات المفاهيم للمواد الأساسية وليست للمواد غير المضافة للمجموع

التنمية المحلية: توفير 5015 قطعة أرض لمشروعات حياة كريمة بنسبة 99,7%

التعليم تحدد محظورات الطلاب بامتحانات الثانوية العامة قبل انطلاقها غدا

البحوث الفلكية: الثلاثاء بداية فصل الصيف وأطول نهار فى السنة

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يحقق مليون و800 ألف جنيه مبيعات

القوى العاملة: صرف 5.4 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسوان

الكنيسة الأرثوذكسية تصدر عددها الجديد من مجلة الكرازة

اليوم.. تشغيل أول قطارات النوم وثالثة مكيفة من مرسى مطروح للقاهرة

وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس

السكة الحديد تنفى قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الإعدادية بمدرسة الهيئة

"الهجرة" تعلن فتح باب التسجيل لشغل وظائف فى ألمانيا.. اعرف التفاصيل والشروط