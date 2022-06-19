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الكنيسة الأرثوذكسية تصدر عددها الجديد من مجلة الكرازة

الأحد، 19 يونيو 2022 03:13 م
الكنيسة الأرثوذكسية تصدر عددها الجديد من مجلة الكرازة مجلة الكرازة
كتب ـ محمد الأحمدى

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أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عددها الأحدث من المجلة الرسمية "الكرازة" والتي حملت صورة غلاف للقطات تذكارية لقداسة البابا تواضروس الثاني والآباء الأساقفة الجدد عقب سيامتهم بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
ويقدم العدد تغطية شاملة بالصور لقداس السيامة بالإضافة إلى نبذة مختصرة عن كل أب أسقف، كما يحوى العدد تغطية لاجتماع المجمع المقدس والذى أقيم خلال الشهر الجاري مع استعراض للقرارات والتوصيات الصادرة عن الجلسة الختامية.
 
ويبدأ العدد الأحدث بمقالة جديدة للبابا تواضروس تحمل عنوان “المسئولية الأسقفية الجزء الثاني، أما الأنبا اندراوس مطران أبوتيج بأسيوط، قد كتب مقالة روحية بعنوان ”قصة قصيرة".
 
مجلة الكرازة
مجلة الكرازة

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الكرازه المرقسيه

مجله الكرازه للمرقسيه



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