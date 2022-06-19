اليوم السابع
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السكة الحديد تنفى قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الإعدادية بمدرسة الهيئة

الأحد، 19 يونيو 2022 02:24 م
السكة الحديد تنفى قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الإعدادية بمدرسة الهيئة سكك حديد مصر
كتب ـ سيد الخلفاوى

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نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تم تداوله مؤخراً في بعض مواقع التواصل الاجتماعى عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدرسة السكة الحديد وهذا الخبر عار تماماً عن الصحة .
 
واكدت الهيئة، أن المعهد العالى لتكنولوجيا النقل هو الجهة الوحيدة، حيث يقبل فقط الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية الصناعية عن طريق مكتب التنسيق للقبول بالمعاهد والجامعات .
 
وأهابت الهيئة بالمواطنين تحرى الدقة عن أي أخبار غير صادرة عن الهيئة، وأن الهيئة حريصة على نشر أخبارها وجهودها وإعلاناتها من خلال الموقع الرسمي للهيئة www.enr@gov.eg أو من خلال الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك " باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

السكة الحديد

النقل

الشهادة الإعدادية

مدارس السكة الحديد

سكك حديد مصر



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