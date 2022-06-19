اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 يونيو 2022 04:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: مجلدات المفاهيم للمواد الأساسية وليست للمواد غير المضافة للمجموع

الأحد، 19 يونيو 2022 03:15 م
التعليم: مجلدات المفاهيم للمواد الأساسية وليست للمواد غير المضافة للمجموع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم، إن الوزارة أعلنت منذ أسابيع كل تفاصيل الثانوية العامة بمنتهى الوضوح وقلنا بكل دقة أن "مجلدات المفاهيم للمواد الأساسية فقط" وتم نشرها منذ  4 أسابيع وقلنا أيضًا: "لا يوجد مجلد مفاهيم للمواد غير المضافة للمجموع"، ولا داعي لإثارة هذه القضايا مرة أخرى وخصوصا ليلة الامتحان.
 
 
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب يوم 21 اختبار مادتى الاقتصاد والاحصاء ويحصل الطلاب على راحة حتى يوم 25 يونيو
 
وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، تبدأ الامتحانات فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.
 
وقال الدكتور طارق شوقي، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب/طالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات".
 
وأضاف الوزير، أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدًا بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.
 
 

امتحانات الثانوية العامة 2022

ثانوية عامة 2022

أخبار الثانوية العامة الآن

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2022

نماذج امتحانات الثانويه العامه

2022جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي علوم

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 علمي علوم

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 علمي رياضه

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 ادبى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة ادبي 2022

مواد الثانوية العامة 2022

توزيع درجات الثانوية العامة 2022

توزيع درجات الثانوية العامة 2022 ادبي

هل امتحانات الثانوية العامة أوبن بوك 2022

الثانوية العامة

الثانويه العامه

امتحانات الثانوية العامة

مراجعة الثانوية العامة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

لطلاب الثانوية العامة.. 10 معلومات عن امتحان المواد غير المضافة للمجموع غدا

الأحد، 19 يونيو 2022 02:04 م

التعليم تحدد محظورات الطلاب بامتحانات الثانوية العامة قبل انطلاقها غدا

الأحد، 19 يونيو 2022 01:06 م

التعليم: دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات يبدأ من الثامنة صباحا

الأحد، 19 يونيو 2022 11:04 ص

التعليم: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2022

الأحد، 19 يونيو 2022 10:00 ص

طارق شوقى: الهدف من نظام التعليم الجديد تعليم الطلاب لتكون لهم قدرة تنافسية

الأحد، 19 يونيو 2022 09:33 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة