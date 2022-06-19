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التعليم تحدد محظورات الطلاب بامتحانات الثانوية العامة قبل انطلاقها غدا

الأحد، 19 يونيو 2022 01:06 م
التعليم تحدد محظورات الطلاب بامتحانات الثانوية العامة قبل انطلاقها غدا وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022، حيث تبدأ غدا الاثنين 20 يونيو الجارى، نقدم فى التقرير التالى  محظورات يجب على الطلاب تجنبها حتى لا يضار أو يتعرض للمساءلة القانونية.
 
- يحظر على الطالب التأخر عن موعد بدء الامتحان فى التاسعة صباحاً.
- يجب على الطالب عدم الاعتراض على إجراءات التفتيش على بوابة الدخول بالمدرسة وداخل اللجنة.
 
- يحظر على الطالب حيازة التليفون المحمول داخل لجان امتحانات الثانوية العامة وإن كان مغلقا و يمنع على الطالب اصطحاب التابلت في لجان امتحانات الثانوية العامة.
 
- يحظر على الطالب حيازة ساعات ذكية أو سماعات بلوتوث أو اقلام سحرية وأى وسيلة غش إلكترونية.
 
- يحظر على الطالب اصطحاب الكتاب المدرسي داخل لجان امتحانات الثانوية العامة حيث لن يسمح إلا بوجود مجلدات المفاهيم.
 
- يحظر على الطالب الغش أو الشروع فيه لان ذلك يؤدي إلى منعه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ويعتبر راسبا في جميع المواد.
 
 
- يحظر على الطالب القيام بطبع أو نشر أو الترويج بأي وسيلة لأسئلة امتحانات الثانوية العامة و أجوبتها منعا لتطبيق عقوبات قانون الغش.
 
- يحظر على الطالب الكتابة على مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة جيث أنه سيقوم باعادة تسليمه مرة اخرى بعد انتهاء الامتحان.
 
- يحظر الكتابة على ورقة الإجابة البابل شيت ويتم الاكتفاء بتظيل الإجابة الصحيحة فقط، كما يحظر تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بشكل غير صحيح.
 
- يحظر على الطالب تسجيل بياناته على ورقة الإجابة البابل شيت وكراسة الأسئلة بقلم غير الجاف، كما يحظر على الطالب كتابة رقم جلوسه وبياناته بشكل غير صحيح.
 
 
 
 
 

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