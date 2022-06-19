المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يحقق مليون و800 ألف جنيه مبيعات

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، تحقيق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية نقلة نوعية في مبيعاته خلال العام المالي 2021/ 2022م بأعلى نسبة مبيعات منذ إنشائه بلغت نحو (1814818) جنيهًا، وهو الرقم الأعلى لمبيعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية منذ إنشائه.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار عناية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالتأليف والترجمة والنشر، ولا سيما ما يتصل بقضايا التجديد، وبيان سماحة الإسلام، وتفكيك الفكر المتطرف، مع التنوع الثقافي الكبير في إصداراته، وفي ضوء الإقبال المتزايد وطنيًّا ودوليًّا على هذه الإصدارات.

وأعلنت وزارة الأوقاف، فى بيان سابق موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على ما عرضته الوزارة بشأن عقد مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثالث والثلاثين بالقاهرة فى الفترة من 24-25 سبتمبر 2022م تحت عنوان: "الاجتهاد ضرورة العصر.. صوره - ضوابطه - رجاله - الحاجة إليه".

وقالت الوزارة، إن المؤتمر يتناول المحاور التالية:

المحور الأول : الاجتهاد ضرورة ملحة فى عصرنا الحاضر .

المحور الثانى : صور الاجتهاد وضوابطه .

المحور الثالث : المجتهدون وإعدادهم .

المحور الرابع : نماذج عصرية ملحة فى المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها ، مثل :

- التعامل بالعملات الافتراضية .

- تدويخ الحيوان قبل ذبحه .

- موقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية .

المحور الخامس : نماذج مختارة للاجتهاد المؤسسى.

وغير ذلك من القضايا العصرية