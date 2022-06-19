اليوم.. تشغيل أول قطارات النوم وثالثة مكيفة من مرسى مطروح للقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

شغلت هيئة السكة الحديد أمس السبت، قطارات بخط القاهرة / مرسى مطروح " ويستمر التشغيل حتى صدور تعليمات أخرى، وذلك فى اطار استعدادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية بمحافظة مرسى مطروح.

ومن المقرر ان يتم تشغيل قطار 775 / 774 اليوم الأحد، على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 22.00 ويصل القاهرة الساعة 05.15 اليوم التالى، ويستمر تشغيله يومياً كالجدول المرفق بنفس تركيب قطار 773 أعلاه .

كما يتم تشغيل قطار 943 / 942 ثالثة مكيفة على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 16.25 ويصل القاهرة الساعة 23.40 ويستمر تشغيله يومياً.

وتم تشغيل قطار 773 / 772 امس السبت، على أن يقوم من القاهرة يوميا، الساعة 23.35 ويصل مرسى مطروح الساعة 07.00 اليوم التالى ويستمر تشغيله يومياً بالتركيب التالى [ 4 عربات نوم + 1 عربة أولى مكيفة أسبانى + 1 عربة بوفية ثانية مكيفة أسبانى + 4 عربات ثانية مكيفة أسبانى + 1 عربة قوى ].

كما تم تشغيل قطار939 / 940 ثالثة مكيفة على أن يقوم من القاهرة الساعة 05.50 ويصل مرسى مطروح الساعة 13.40 ويستمر تشغيله يوميا ً بتركيب [ 1 عربة قوى + 5 عربات ثالثة مكيفة + 1 عربة ( وقاية ) ].