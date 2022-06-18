نقص فيتامين د يمكن أن يؤدي إلى هذه الأمراض.. أخطرها الأمراض العقلية

كتبت إيناس البنا

ضوء الشمس هو أفضل مصدر لفيتامين د، ولكن إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من فيتامين د من الشمس، فقد تكون هناك حاجة لتعديلات في النظام الغذائي بالإضافة إلى المكملات.

نقص فيتامين D



فيتامين د ليس فيتامينًا، إنه في الواقع هرمون ينتجه جلدنا استجابةً للتعرض لأشعة الشمس، وفقا لموقع " healthsite"، يمكن الحصول على بعض الأطعمة أو المكملات الغذائية.

من الحفاظ على صحة العظام والأسنان إلى تنظيم الالتهاب ووظيفة المناعة، يلعب فيتامين د العديد من الأدوار المهمة الأخرى في الجسم، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى مشاكل صحية مختلفة، قد يكون بعض الأشخاص عرضة لنقص فيتامين د بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس، والتصبغ في الجلد، والعمر (تقل قدرة الجلد على تصنيع فيتامين د مع تقدم العمر)، والسمنة، وجراحة المجازة المعدية، وما إلى ذلك.

ضوء الشمس هو أفضل مصدر للفيتامين د، ولكن إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من فيتامين (د) من الشمس، فقد تكون هناك حاجة لتعديلات في النظام الغذائي بالإضافة إلى المكملات.

تشمل الأطعمة التي تعتبر مصادر جيدة لفيتامين د: الأسماك الدهنية ، مثل السلمون والماكريل والتونة وصفار البيض والجبن ، كبد البقر والفطر والحليب المدعم والحبوب والعصائر المدعمة، الآن ، دعونا نلقي نظرة على بعض الحالات الصحية المرتبطة بنقص فيتامين د.

مرض عقلي



أظهرت دراسة جديدة من جامعة جنوب أستراليا وجود صلة مباشرة بين الخرف ونقص فيتامين د، اقترح الباحثون أنه "يمكن منع ما يصل إلى 17 % من حالات الخرف عن طريق زيادة مستويات فيتامين د لدى الجميع إلى المستويات الطبيعية ( 50 نانومول / لتر). "

هشاشة العظام



عند البالغين، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى فقدان كثافة العظام، وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور (كسور العظام).

الكساح

عند الأطفال، يمكن أن يتسبب النقص الحاد في فيتامين (د) في الإصابة بالكساح، وهو مرض نادر يتسبب في تليين العظام وانحناءها.

ضغط دم مرتفع



نقص فيتامين د مهم لصحة قلبك، يرتبط نقص هذا الهرمون في الجسم بأمراض القلب وزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم).

داء السكري



أظهرت الدراسات أيضًا أن نقص فيتامين د مرتبط بانخفاض إفراز الأنسولين ومقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع 2.

التصلب المتعدد



تشير الدلائل المتزايدة أيضًا إلى أن نقص فيتامين (د) قد يلعب دورًا في وظيفة الجهاز المناعي وتطور اضطرابات المناعة الذاتية مثل التصلب المتعدد.

بعض أنواع السرطان



ربطت العديد من الدراسات نقص فيتامين D3 مع خطر أكبر للإصابة بأنواع معينة من السرطان بما في ذلك المبيض والثدي والقولون والأورام النقوية المتعددة.