للنساء.. كل ما تريدين معرفته عن نقص فيتامين د بالجسم

فاطمة ياسر

تتعرض نسبة كبيرة من النساء لنقص في نسبة فيتامين "د" بالجسم، وهذا الأمر يعرضهن للشعور بألم شديد في الجسم، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على كل ما يخص هذا الأمر، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "webmed".

ما هي أهمية فيتامين د؟



من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم لأنه يعمل علي إمداده للوظائف الحيوية ولذا فهمة مهمة لجميع أعضاء الجسم، وعند التعرض لنقص به يتسبب في هذا الأمر العديد من المضاعفات الصحية.

ما هي الأسباب التي تجعل النساء أكثر عرضه لنقص فيتامين "د"؟



-الحمل يعد من أبرز الأسباب المؤدية لنقص نسبة فيتامين د بالجسم.

-الرضاعة الطبيعية تعد أيضا من أبرز الأسباب المؤدية لنقص نسبة فيتامين د.

-التعرض لزيادة الوزن، فعند تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "د" يتسبب في هذا الأمر.

-عدم ممارسة الرياضة اليومية بالإضافة إلي عدم التعرض لأشعة الشمس تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بنقص فيتامين د.

ما هي أعراض نقص فيتامين د عند النساء؟



-الإصابة بنزلات البرد بشكل متكرر، يعد من أبرز الأسباب، لأن هذا الفيتامين يساهم في تقوية الجهاز المناعي، ويقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد، ويعمل علي محاربة الفيروسات.

-الشعور بالإرهاق المستمر يعد من أبرز الأسباب التي تشير إلى الإصابة بنقص فيتامين د لدى النساء.

-ألم مستمر في الظهر وخاصة أسفله، لأن نقص نسبة فيتامين د يؤثر بشكل سلبي على صحة العظام، فنقصه يقلل من امتصاص الجسم للكالسيوم.

-يشعرن بالاكتئاب والتغيرات المزاجية، فربط الباحثون بين نقص فيتامين د والإصابة بالاكتئاب.

-تساقط الشعر يعد أيضا من أعراض الإصابة بنقص فيتامين د بالجسم.

ما هي الأطعمة الغنية بفيتامين د؟



-الأسماك الدهنية كالتونة والسردين.

-الألبان.

-البيض.

-المشروم.

-الكبدة.