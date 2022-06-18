أخبار × 24 ساعة.. "التموين": نستعد لإنشاء 5 مصانع للزيوت.. نرحب بمشاركة القطاع الخاص

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
"التموين": نستعد لإنشاء 5 مصانع للزيوت.. نرحب بمشاركة القطاع الخاص
التموين: الحكومة نجحت فى توفير احتياجات المواطنين رغم زيادة الاستهلاك
وزارة الهجرة تعيد جثمانى زوجين مصريين من أمريكا إلى أرض الوطن
التعليم: لم نصدر قرارات بشأن سحب نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى
مرصد الأزهر يدين اغتيال 3 فلسطينيين واستمرار الصمت الدولي على إرهاب الاحتلال
القوى العاملة: التظلم من نتيجة انتخابات مجالس إدارة 15 نقابة عامة اليوم
وزير صحة لبنان يلتقى رئيس الرعاية الصحية ويبحثان نقل التجربة المصرية لبلاده
وزيرة البيئة تشارك بمائدة مستديرة حول القيادة الاستراتيجية لغاز شرق المتوسط
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