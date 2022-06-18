اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. "التموين": نستعد لإنشاء 5 مصانع للزيوت.. نرحب بمشاركة القطاع الخاص

السبت، 18 يونيو 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. "التموين": نستعد لإنشاء 5 مصانع للزيوت.. نرحب بمشاركة القطاع الخاص إبراهيم عشماوى مساعد أول وزارة التموين والتجارة الداخلية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

"التموين": نستعد لإنشاء 5 مصانع للزيوت.. نرحب بمشاركة القطاع الخاص

التموين: الحكومة نجحت فى توفير احتياجات المواطنين رغم زيادة الاستهلاك

وزارة الهجرة تعيد جثمانى زوجين مصريين من أمريكا إلى أرض الوطن

التعليم: لم نصدر قرارات بشأن سحب نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى

مرصد الأزهر يدين اغتيال 3 فلسطينيين واستمرار الصمت الدولي على إرهاب الاحتلال

 

 


التموين

الصحه

البيئه

التعليم

الازهر

التعليم العالى

التربية والتعليم



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