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التعليم: لم نصدر قرارات بشأن سحب نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى

الجمعة، 17 يونيو 2022 08:15 م
التعليم: لم نصدر قرارات بشأن سحب نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إنه حسمًا للإشاعات عن نتائج الصفين الاول والثانى الثانوى، لم تصدر الوزارة اى قرارات بسحب اى نتائج من أى محافظة وكل ما يقال فى هذا تضليل وكذب.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أنه يتم إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى وفق الكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2022، والذى أكد أنه تشكل لجنة من معلمى المواد لتقدير أوراق الإجابة بكل مادة على أن تعلن نتيجة الطالب فى صورة تقديرات من 85 إلى 100" ممتاز ومن 65 لأقل من 85 جيد جدا، وأقل من 50 ضعيف.

 

وحددت الوزارة آلية النجاح فى الصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أنه إذا حصل الطالب على 50% من درجات المادة فى مجموع الترمين سيكون ناجحا فيها، وإذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات المادة فى مجموع الترمين سوف يتاح له دخول امتحانات الدور الثانى، كما شددت الوزارة على المدارس بأن أى طالب تحرر له محضر لأنه لم يتمكن من أداء الامتحان الإلكترونى فى أى مادة فى امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى لأسباب تقنية، سيعتبر اجتاز، لتعرضه لمشكلة تقنية خارجة عن إرادته.

 
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التربية والتعليم

نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى

إعلان نتيجة الصف الاول الثانوي

اخبار مصر

اخبار التعليم

سحب نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى



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