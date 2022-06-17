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التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس الرياضية الإعدادية والثانوية 13 يوليو

الجمعة، 17 يونيو 2022 06:41 م
التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس الرياضية الإعدادية والثانوية 13 يوليو فتح باب التقدم للمدارس الرياضية الإعدادية والثانوية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء التقدم للمدارس الرياضية، موضحة أنه يتم سحب  ملف التقدم للمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية.
 
من مقار المدارس بمحافظات، القاهرة والإسكندرية والمنوفية والشرقية وبورسعيد وبنى سويف وأسيوط والفيوم، للبنين والبنات، وبالنسبة للبنين بمحافظات الجيزة والقليوبية وسوهاج والأقصر وأسوان، مشيرة إلى أنه يتم سحب الملف بداية من 13 يوليو ويستمر لمدة شهر.
 
الجدير بالذكر أن المدارس الرياضية تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتقبل الطلاب فى المرحلتين الإعدادية والثانوية وتعقد اختبارات قبول للطلاب وتقبل من مجموع درجات محدد.
 
التربيه والتعليم
 
 

التربية والتعليم

التقدم للمدارس الرياضية

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