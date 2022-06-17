مرصد الأزهر يدين اغتيال 3 فلسطينيين واستمرار الصمت الدولي على إرهاب الاحتلال

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف جريمة الاغتيال النكراء التى ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الجمعة، وأسفرت عن سقوط ثلاثة شهداء فلسطينيين وإصابة 10 آخرين، خلال اقتحامها مدينة جنين فى الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المرصد أن هذه الجريمة البشعة هى حلقة من مسلسل موجة التصعيد التى ينتهجها الاحتلال فى الفترة الأخيرة، والتى أسفرت عن ارتقاء 70 شهيدًا فلسطينيًا منذ مطلع العام الجارى 2022م. لافتًا إلى أن الكيان الصهيونى يستبيح الدماء الفلسطينية الطاهرة للتغطية على مشاكل حكومته الحالية، وتحقيق مواءمات سياسية داخلية من خلال تفجير الأوضاع داخل الأراضى الفلسطينية وجرّها إلى الفوضى، مستغلا الصمت الدولى على جرائمه.

كما أبدى مرصد الأزهر استنكاره الشديد إزاء صمت المجتمع الدولى و منظمات حقوق الإنسان أمام الجرائم التى تُرتكب بشكل يومى بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذا الصمت يمثل غطاءً دوليًا لهذا الكيان الإرهابى للاستمرار فى جرائمه، مكررًا مطالبته بتصنيف جرائم الكيان الصهيونى بأنها "جرائم حرب" تستوجب محاكمة قادة هذا الكيان الخبيث أمام المحاكم الدولية.