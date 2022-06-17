وزير صحة لبنان يلتقى رئيس الرعاية الصحية ويبحثان نقل التجربة المصرية لبلاده

التقى الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع الدكتور فراس الأبيض، وزير الصحة اللبنانى، وذلك على هامش مشاركته بأعمال منتدى التمويل الصحى السنوى السادس للبنك الدولى، والمنعقد فى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

واستعرض الدكتور أحمد السبكى، خلال اللقاء، التجربة المصرية الرائدة فى التغطية الصحية الشاملة، وجهود الدولة المصرية فى عمليات الإصلاح الصحى الشامل على مدى السنوات القليلة الماضية، بداية من إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية، ثم انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وتدشين مبادرة حياة كريمة وانعكاساتها فى تسريع وتيرة تطبيق التأمين الصحى الشامل لمد مظلته إلى كافة محافظات الجمهورية فى فترة لا تتجاوز ال 10 سنوات.

واستعرض، الشكل الجديد للنظام الصحى المصرى الحالى طبقًا لقانون التأمين الصحى الشامل الجديد، وجهود هيئة الرعاية الصحية، وأثرها الفريد على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، وجودة خدمات الرعاية الصحية، وتحقيق التميز على المستويين الإكلينيكى والخدمى، وإدخال تقنيات طبية جديدة، والميكنة والتحول الرقمى للخدمات، ونظم التشغيل المبنية على العلم والمعرفة وتحليل البيانات للمساعدة فى اتخاذ القرارات السليمة، وتدريب القوى البشرية، إضافة إلى إنشاء حاضنة الأفكار والأبحاث للتطوير.

واستعرض، مؤشرات نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، واستراتيجية تنفيذ المشروع، بداية من التخطيط الصحى الجيد طبقًا لدراسة الاحتياجات الصحية للمواطنين والنطاق الجغرافى والتغطية الجغرافية وخريطة الأمراض الصحية لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات الرعاية الصحية، وغيرها من محاور تنفيذ المشروع، وخطة الدولة فى توسيع مظلته وتعزيز استفادة المنتفعين من خدماته، كما استعرض إنجازات الدولة المصرية فى قطاع الصحة بشكل عام، وأثر التأمين الصحى الشامل فى تخفيض الإنفاق الشخصى على الصحة من جيب المواطن.

وبحث اللقاء، سبل التعاون بين الجانبين المصرى واللبنانى لنقل التجربة المصرية الرائدة فى تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل إلى دولة لبنان الشقيقة، لسد احتياجات الشعب اللبنانى من احتياجات خدمات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة فى التغطية الصحية الشاملة لدعم قطاع الرعاية الصحية فى لبنان.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، قوة الروابط والعلاقات بين الشعبين المصرى واللبنانى، مؤكدًا دعم مصر لدولة لبنان الشقيقة فى مجال الرعاية الصحية، ومشيرًا إلى استعداد الهيئة لنقل خبراتها فى نظم التشغيل للمنشآت الصحية، وتقوية أنظمة الطوارئ بالمستشفيات، وتعزيز قدرات وحدات الرعاية الصحية الأولية بنظم مبتكرة وبأقل الموارد، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم دولة لبنان الشقيقة.

وأشاد الدكتور فراس الأبيض، وزير الصحة اللبنانى، بنجاح التجربة المصرية الرائدة فى الإصلاح الصحى الشامل، التى باتت ملهمة للعديد من الدول للتغلب على عدد كبير من تحديات القطاع الصحى فى ظل أهمية الصحة على الأجندة الدولية، وخاصة فيما بعد جائحة كورونا "كوفيد-19"، وما فرضته من توجهات لتقوية النظم الصحية وتعزيز استعدادها لمواجهة أى جوائح محتملة.

وأكد الدكتور فراس الأبيض، على عمق العلاقات المصرية اللبنانية المنعكسة على التعاون فى كافة القطاعات، ومنها قطاع الرعاية الصحية، معربًا عن تطلعه إلى نقل التجارب المصرية الناجحة، ومنها التجربة المصرية فى تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، بما يعود بالفائدة على الشعب اللبناني.

وطالب الدكتور فراس الأبيض، بضرورة تكوين مجموعات عمل مشتركة لتبادل الخبرات فى إعادة بناء النظم الصحية وتقوية الرعاية الصحية الأولية، وكذلك بناء نظم للتغطية الصحية الشاملة.

وفى سياق متصل، التقى الدكتور أحمد السبكى، بمجموعة من الخبراء الدوليين فى البنك الدولى فى مجال النظم الصحية والتمويل الصحى، والتى تضم كلًا من السيدة إيرينا بوستولوفسكا، خبير أول اقتصاديات الصحة بمجموعة البنك الدولى، والدكتور مصطفى عبدالله، الخبير الدولى فى تمويل القطاع الصحى وإدارة الأنظمة الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمجموعة البنك الدولى، والدكتور ريكو إدوارد، الخبير الدولى للرعاية الصحية الأولية والنظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي.

وشمل اللقاء، دراسة الدروس المستفادة من التجربة المصرية الرائدة فى التغطية الصحية الشاملة، وكيفية ضغط الجدول الزمنى لتنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل، وكيفية التعامل مع كافة التحديات التى تواجه تنفيذ المشروع فى هذه المرحلة، باعتباره أولوية قصوى على الأجندة الوطنية للدولة المصرية، لتحقيق حلم المصريين فى التغطية الصحية الشاملة وبجودة عالمية، وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، حرص هيئة الرعاية الصحية على بحث وتحفيز الشراكات الدولية مع كبرى الجهات والمؤسسات والهيئات المعنية بالشأن الصحى لاستمرارية النهوض بمنظومة الرعاية الصحية فى مصر، وإنجاز مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد على أعلى مستوى، واستدامة تشغيله بمعايير عالمية، إضافة إلى تشجيع مناخ الاستثمار فى مجال الرعاية الصحية بمصر بما يتيحه المشروع من فرص استثمارية واعدة فى مجال الرعاية الصحية بها، مثمنًا دعوة البنك الدولى للمشاركة بالمنتدى، مشيرًا إلى أن البنك الدولى أحد شركاء التنمية الدوليين لنجاح تجربة التأمين الصحى الشامل الجديد بمصر.